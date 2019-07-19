بالصور.. مدينة الحجاج بأبوعجرم تواصل استقبال حجاج العراق

تواصل مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم بمنطقة الجوف استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة .

وأوضح رئيس مركز أبوعجرم بدر بن عيد الشمري أن مدينة الحجاج تستقبل يوميًّا ما يقارب ألفي حاج من جمهورية العراق الشقيقة القادمين عبر منفذ جديدة عرعر، وتقدم لهم جميع الخدمات اللازمة الطبية والخدمية والوجبات الخفيفة والضيافة العربية.



وبيّن الشمري أن المدينة استقبلت اليوم 1974 حاجًا يقوم على خدمتهم كشافة جامعة وتعليم الجوف يستقبلونهم بالعربات المتنقلة الكهربائية واليدوية؛ لنقل كبار السن والمرضى وإيصالهم إلى أماكن المبيت والتنقل للاستفادة من مرافق المدينة.

كما تقدم جمعية الجوف للخدمات الصحية خدماتها لهم من خلال إجراء فحوصات العلامات الحيوية وتقديم الخدمات الإسعافية في حال احتاج الأمر إلى ذلك، ويشارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف بمعرض يتم من خلاله توزيع المصاحف والكتيبات التي تشرح كيفية أداء مناسك الحج.

وتحظى مدينة الحجاج بأبوعجرم بمتابعة من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج بالمنطقة ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز منذ وصول ضيوف بيت الله الحرام وتقديم الخدمات لهم حتى مغادرتهم وإكمال مسيرتهم إلى مكة المكرمة وأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.