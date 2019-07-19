تدشين تطبيق للأجهزة الذكية لخدمة الحجاج

دشن مكتب الخدمة الميدانية 90 لحجاج الجزائر في المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الإصدار المحدث من تطبيق في الأجهزة الذكية بنسخته الجديدة، والتي ستقدم مجموعة من الخدمات التي تسهم في تطوير وتحسين الخدمات للحجاج والموظفين، والتطبيق متاح على الأجهزة الذكية مثل الأيفون، وكذلك على أنظمة الأندرويد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان أن انطلاق هذا التطبيق سيمثل أحد أهم خطوات المكتب في تطوير بيئة ذكاء الأعمال، تحقيقًا لروية 2030.

وقال البرفيسور محمد البياري إن المنظومة الإلكترونية ستسهم في إحداث نقلة نوعية بإذن الله تعالى، وسيكون لها أثرها الإيجابي بإذن الله على خدمة المكتب وضيوف الرحمن.

وأبان رئيس مكتب الخدمة الميدانية 90 فارس بانة، بأن التطبيق يشتمل على عدد من البوابات مثل (الاستعلام عن السكن، الاستعلام عن مواقع المخيم بالمشاعر، الخدمات الطبية، المحادثة المباشرة وغيرها من الخدمات المهمة).

وأوضح أن التطبيق سيخدم الحاج وجميع الجهات ذات العلاقة، وأشار إلى أن مكتب الخدمة الميدانية 90 هو أول مكتب بالمؤسسة ينشئ تطبيقًا على الهواتف الذكية يسهم في خدمة الحاج.