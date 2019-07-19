بالصور.. انقطاع الكهرباء وقاعة أفراح يفسدان ليلة زواج عريسين بمكة

تسبب انقطاع الكهرباء وعدم حرص صاحب قاعة أفراح بمكة المكرمة في إفساد فرحة شقيقين في ليلة زواجهما، بعدما تحولت المناسبة السعيدة إلى معاناة بعد انقطاع التيار وعدم توفير مولدات احتياطية بالقاعة.
وذكر أحد أقارب الشقيقين لـ«عاجل» أنهم فوجئوا بانقطاع التيار الكهربائي بالقاعة التي تم حجزها من قبلهم بأحد الأحياء شرق مكة لزواجهما، لكنهم صدموا عندما علموا بأن إدارة القاعة لم توفر مولدات احتياطية، ولم ينقذ الموقف إلا الدفاع المدني الذي قام بتوفير كشافات بالساحات الخارجية للقاعة وسيارة في مدخل قاعة النساء للإنارة.
وأضاف أن ليلة عمرهما تحولت إلى معاناة في صالتي الرجال والنساء، فقد تناول الضيوف طعام العشاء على إضاءة الجوالات بالصالات الداخلية وسط ارتفاع درجة الحرارة وعدم توفير مكيفات، وتذمر كبير من العروسين وذويهما، بعد فساد ليلة زواجهما؛ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفير صاحب القاعة مولدات احتياطية، مطالبين بالتعويض عن الخسائر التي تكبدوها، وكسر فرحتهما في ليلة العمر التي ينتظرها كل شاب.
وعلمت «عاجل» أن الفرقة المباشرة من الدفاع المدني للحالة سجلت عدة ملاحظات على إدارة القاعة، من ضمنها عدم توفير مولدات كهرباء احتياطية.
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