الشريف يتسلم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين لدى قبرص

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص السفير خالد بن محمد الشريف، بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى قبرص، تمهيدًا لتقديمها إلى رئيس الجمهورية القبرصية . وتمت خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

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