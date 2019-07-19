«الصخري»: رياح شمالية نشطة وسحب رعدية على عدة مناطق

توقع المهتم بالطقس أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، هبوب رياح شمالية من متوسطة إلى نشطة، وتشكُّل سحب رعدية، نهار ومساء اليوم الجمعة، على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الصخري -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- إن هبوب الرياح سيؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار بشكل خفيف إلى متوسط، على أجزاء من العراق والكويت وحفر الباطن والصمان والمنطقة الشرقية والعاصمة الرياض وبقية أجزاء منطقة الرياض.

كما توقع الصخري، تشكُّل سحب رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة، ظهيرة ومساء اليوم الجمعة ، قد تصحبها زخات من البرد؛ وذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، خصوصًا جنوبها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

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كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى مناطق حائل، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة حتى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فستكون حركة رياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.