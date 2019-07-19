الان تتابع تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الليث والقنفذة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:26 ص, 19 يوليو 2019 م التعليقات: 0 تستمر حتى التاسعة مساءً الرياض- الخليج 365: نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

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