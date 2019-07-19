"الصحة" تفتح تحقيقاً عاجلاً في فيديو الممرضة وأخصائي أشعة مستشفى محايل

دبي - بواسطة محمد فارس فتحت وزارة الصحة تحقيقاً عاجلاً في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله اليوم (الخميس) لتعامل أخصائي أشعة مع ممرضة بطريقة وصفت بالمهينة في مستشفى محايل عسير العام.
وقالت الوزارة في تصريح إن الوزارة وجهت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة التي حدثت صباح اليوم، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو لأخصائي أشعة في مستشفى محايل وهو يتعامل بطريقة غير لائقة مع ممرضة مساعدة له، إضافة إلى إنفعاله وعصبيته الزائدة على المراجعين.
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