بتوجيه من الملك .. توقيع عقد استكمال "حدائق الملك عبدالله" في الرياض بأكثر من 1.6 مليار ريال

دبي - بواسطة محمد فارس © Aleqtisadiyah قدمت بواسطة

"الاقتصادية" من الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستكمال وتنقيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية في مدينة الرياض بوصفه مشروعا واحدا متكاملا دون تجزئته إلى مراحل وذلك بناء على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لإعادة المشروع لمساره الطبيعي وتوفير جميع متطلباته ليقام وفق الدراسات والتصاميم التي أعدتها أمانة منطقة الرياض

وقد وقع الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف اليوم عقد استكمال المشروع الذي يأتي تماشيا مع رؤية السعودية 2030 في زيادة الرقعة الخضراء في المملكة متوافقا مع برنامج تحسين جودة الحياة.

وأوضح المهندس طارق الفارس أمين منطقة الرياض أنه إنفاذا للتوجيه الكريم قامت الأمانة بطرح المشروع في منافسة للتنفيذ وقد تمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه بتكلفة إجمالية بلغت 1.6 مليار ريال ومدة تنفيذ قدرها 30 شهرا ويجري حاليا التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار المهندس الفارس إلى أن حدائق الملك عبدالله العالمية التي تقع على طريق جدة غرب الرياض وعلى مساحة تبلغ 2 مليون متر ربع أنها تعد إحدى المشروعات النوعية في الرياض التي تنسجم مع برنامج "جودة الحياة" أحد برامج رؤية 2030.