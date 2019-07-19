السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على محافظتي الليث والقنفذة



جدة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليه 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

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09:09ت م

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