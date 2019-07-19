

كابول 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس

قتل شخصين وجرح 10 آخرون جراء انفجار وقع بالقرب من جامعة كابول في أفغانستان.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان وحيد الله مايار، اليوم أنه تم نقل جثتين وعشرة مصابين للمستشفى، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

// انتهى //

08:11ت م

0009





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل شخصين وجرح 10 جراء انفجار قرب جامعة كابول في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.