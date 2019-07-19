السعودية | دخله 17500 ريال.. مواطن يشتكي نقص حساب المواطن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن دخله 17500 ريال.. مواطن يشتكي نقص حساب المواطن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:41 صباحًا, 19 يوليو 2019 م المناطق_الرياض أعاد حساب المواطن التأكيد على معايير الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم وقواعد الصرف للمستحقين. وتقدم مواطن دخله الشهري 17500 ريال بشكوى لحساب المواطن يشتكي فيها من عدم زيادة الدعم المخصص له منذ اشتراكه في البرنامج بالرغم من ارتفاع أسعار البنزين وتأكيد البرنامج أكثر من مرة أنه تمت تغطية هذه الزيادة. وقال المواطن في شكواه : يصرف لي 300 ريال منذ اشتراكي بحساب المواطن لماذا لم تتم زيادته مع زيادة سعر البنزين؟؟؟ وأرفق المواطن صورة من بيانات الدخل الخاصة به عبر الحاسبة التقديرية، والتي أظهرت أن إجمالي الدخل الشهري 17500 ريال فيما بلغ عدد أفراد الأسرة 6 أشخاص.

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