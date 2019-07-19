الان تتابع إعلان نتائج القبول النهائي للنساء في مديرية الجوازات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للعنصر النسائي. Advertisements متطلبات التحضير:

الحضور في تمام الساعة (8) صباحاً يوم الاثنين الموافق 1440/11/19 هـ. إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية. ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول النهائيعبر الرابط التالي:

https://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result

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