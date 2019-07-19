الان تتابع 188 وظيفة للرجال والنساء في شركات القطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن طرح 188 وظيفة شاغرة للرجال والنساء من حملة كافة المؤهلات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص. وبحسب التفاصيل فإن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي: شركة محمد عبدالله شربتلي المحدودة/ نساء. Advertisements شركة سربال للتجارة/ رجال. الشركة المتحدة للسيارات/ نساء. شركة امنكو/ رجال. شركة سنابل السلام للصناعات الغذائية/ نساء وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي : http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php

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