الان تتابع مجلس القضاء الإداري يُعيد تشكيل المحاكم ويسمي رؤساءها ومساعديها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف ، عقد مجلس القضاء الإداري جلساته وعلى مدى ثلاثة أيام بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

صرّح بذلك أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنّام الغنّام ، مبيناً أنّ المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة شملت:

تعيين 9 قضاة على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 16 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي)، كما أقرّ المجلس تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي وندب عدد من المشايخ لمختلف المحاكم بمناطق المملكة، بالإضافة إلى ندب عدد من القضاة لمكتب الشؤون الفنية.

كما وافق المجلس على عدد من الترقيات شملت الآتي: ترقية 4 قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، والترقية لقاضييْن من درجة (رئيس محكمة/ أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، و5 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ ب) إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، و5 قضاة من درجة (وكيل محكمة/ أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ ب).

و14 قاضياً من درجة (وكيل محكمة/ ب) إلى درجة (وكيل محكمة/ أ)، و10 قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة ( وكيل محكمة/ب)، و3 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية قاض ٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية 3 قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ ج).

وأضاف الغنّام : أنّ المجلس أعاد تسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء لمحاكم الديوان وهم :

1. محمد بن صلاح الحصيني لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.

2. عبدالعزيز بن عبدالمحسن الفضلي لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض.

3. عبداللطيف بن غيهب الغيهب لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية.

4. أحمد بن محمد الجوفان لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير.

5. خالد بن ناصر الدخيل لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة.

6. فايز بن حسن قيسي للمحكمة الإدارية بتبوك.

7. علي بن محمد الجربوع للمحكمة الإدارية ببريدة.

8. سرور بن محمد العبدالوهاب للمحكمة الإدارية بوادي الدواسر.

9. عبدالله بن صالح المحيميد للمحكمة الإدارية بعرعر.

10. منصور بن صالح المقوشي للمحكمة الإدارية بالدمام.

11. عبدالله بن سعد السبر للمحكمة الإدارية بالرياض.

12. إبراهيم بن علي الهلالي للمحكمة الإدارية بجازان.

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13. صالح بن عبد الله السعوي للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة.

14. عبدالملك بن علي الرشيد للمحكمة الإدارية بحائل.

15. حسن بن حماد الشمري للمحكمة الإدارية بحفر الباطن.

16. معاذ بن فهد العليان للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة.

17. خالد بن سهيل الغامدي للمحكمة الإدارية بالباحة.

18. عبدالعزيز بن محمد آل حسن للمحكمة الإدارية بنجران.

19. عبدالله بن علي عسيري للمحكمة الإدارية بأبها.

كما جرى تسمية عددٍ من أصحاب الفضيلة مساعدين لرؤساء المحاكم بالديوان وهم :

1. ابراهيم بن عبدالمحسن العتيبي مساعدًا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض.

2. عبدالرحمن بن عبدالله الربيعة مساعدًا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة.

3. محمد بن صقر القحطاني مساعد لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير.

4. مساعد بن عبدالعزيز العقيلي مساعدًا للمحكمة الإدارية ببريدة.

5. ضيف الله بن باتل الشمري مساعدًا للمحكمة الإدارية بعرعر.

6. محمد بن سعيد الحربي مساعدًا للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة.

7. عبدالله بن محمد الودعاني مساعدًا للمحكمة الإدارية بالدمام.

8. عبدالرحمن بن عبدالله الجريبة مساعدًا للمحكمة الإدارية بالرياض.

9. سعيد بن محمد الزهراني مساعدًا للمحكمة الإدارية بجدة.

10. ظافر بن عبدالله الشهري مساعدًا للمحكمة الإدارية بأبها.

11. إبراهيم بن علي بن محمد عطيف مساعدًا للمحكمة الإدارية بجازان.

12. يحي بن عبدالله الزهراني مساعدًا للمحكمة الإدارية بتبوك.

13. عبدالله بن صالح اليحيى مساعدًا للمحكمة الإدارية بسكاكا.

14. محمد بن حمد الزغيبي مساعدًا للمحكمة الإدارية بوادي الدواسر .

إلى جانب ذلك وافق المجلس على إجراءات حضور وغياب القضاة للدورات التدريبية، كما أعاد تشكيل عدد من المحاكم.