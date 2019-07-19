خطوة بخطوة.. كيف تسجل في قياس القدرات لتحصل على وظيفة في وزارة العدل السعودية

طرح المركز الوطني للقياس السعودي “قياس”، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، إمكانية التسجيل في اختبار قياس القدرات العامة، التي تمكن من أجرى الاختبار في الحصول على وظائف في مؤسسات عديدة، لعل أبرزها وزارة العدل السعودية.

ونشر المركز الوطني للقياس، عبر موقعه الرسمي الخطوات اللازمة للتسجيل في اختبار القدرات العامة، إما ورقيا أو إلكترونيا، بالإضافة إلى طرحه جدول مواعيد الاختبارات للجنسين (الذكور والإناث).

ويشترط المركز على المتقدمين أن يكونوا قد اجتازوا درجة الثانوية العامة بقسميها “النظري والعلمي”.

وجاء جدول مواعيد اختبار قياس القدرات العامة، على النحو التالي:

فترة التسجيل المبكر:

الذكور:

الفترة الأولى للتسجيل الورقي: تبدأ من 22 يوليو 2019، حتى الأول من شهر سبتمبر 2019، على أن تكون الاختبارات يومي 4 أكتوبر 2019، و12 أكتوبر 2019.

الفترة الثانية: تبدأ من 22 يوليو 2019 حتى 12 سبتمبر 2019، على أن تكون الاختبارات يومي 28 فبراير 2020، و7 مارس 2020.

الإناث:

الفترة الأولى: 29 يوليو 2019 حتى 1 سبتمبر 2019، على أن تكون الاختبارات يومي 4 أكتوبر 2019 و12 أكتوبر 2019.

الفترة الثانية: 29 يوليو 2019 حتى 29 ديسمبر 2019، على أن تكون الاختبارات يومي 28 فبراير 2020 و7 مارس 2020.

التقديم الإلكتروني:

طرحه المركز للذكور والإناث طوال فترات العام باللغتين العربية والإنجليزية.

طبيعة اختبار القدرات العامة:

أعلن المركز الوطني للقياس أن الاختبار ينقسم إلى جزئين رئيسيين:

الأول: اختبار لفظي

Advertisements

الثاني: اختبار كمي

وأوضح أن الأسئلة بين الشقين ستكون بالتناوب على أن تكون مدة الإجابة في كل قسم لا تتخطى الـ25 دقيقة فقط.

ويقيس اختبار القدرات العامة القدرة على الفهم والتطبيق والتحليل والاستدلال في مجالي اللغات والرياضيات، التي تعتمد على القدرات العقلية والمعرفة العامة طوال السنين.

كما يقيس اختبار القدرات العامة، مستوى التحصيل، في مجالات “الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء، والتوحيد والحديث والفقه، والنحو والأدب، والبلاغة، والحديث، والجغرافيا” لشقي الثانوية العامة العلمي والنظري، كل على حدة.

يكون اختبار القدرات العامة، صالح لمدة 5 سنوات تقريبا، ويعتمد عليه فيما بعد خلال التقدم لأي وظيفة شاغرة.

تساؤلات

ورد المركز الوطني للقياس على تساؤلات عدد من المستفيدين من اختبار القدرات العامة، حيث قالت:

– اختبار القدرة المعرفية يكون من 50 درجة.

– يشمل جميع من الأشخاص، سواء من لديهم إعاقة سمعية أم لا، بالإضافة إلى من حصلوا على شهادة الثانوية العامة أو البكالوريوس أو دبلومات ما بعد البكالوريوس أو الماجيستير.

تحذير

لكن حذر الكاتب السعودي، محمد البلادي، في مقاله بصحيفة “المدينة” السعودية، من أن اختبار القدرات العامة “قياس” يمكن أن يتحول إلى أداة لتكريس “الطبقية”.

وقال البلادي: “وجود المركز الوطني للقياس والتقويم له أهمية قصوى، خاصة وأن أدواته صادقة ودقيقة إلى حد بعيد لتحديد القدرات والمستويات وفق أنظمة عالمية تعمل بها معظم دول العالم”.

وأردف “لكن هذا مشروط، بعدم تأثر هذه الأدوات بأي مؤثر خارجي يمكن أن يشوش عليها أو يؤثر على مصداقية نتائجها، خاصة المؤثرات المالية والتجارية”.

ومضى “شهد المتابع للمشهد التعليمي والوظيفي حاليا، حالة من النشاط الكبيرة، بسبب اختبارات القدرات العامة، بدءا من انتشار الملازم الصغيرة وحتى ظهور الدورات الإلكترونية والكتب والفيديوهات، التي أصبحت مصدر ربح كبير للبعض”.

واستطرد “يجرد هذا الأمر اختبار قياس من أهم مزاياه، ألا وهي النزاهة والقدرة على التمييز والفرز السليم، فالغلبة هنا لمن يمتلك المال للحصول على تلك الدورات، لا القدرات الشخصية ولا العلمية أو المهارية للأفراد”.

وأوضح أن كل تلك الأنشطة بسبب سعي الكثير من الشباب وطلبة الجامعات إلى الحصول على وظائف في مؤسسات الدولة، لعل أبرزها سعيهم للحصول على وظائف في وزارة العدل.