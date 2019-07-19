حملة الراجحي للحج المجاني 1440 رابط التسجيل والشروط اللازمة وكافة التفاصيل

يبحث الكثيرون عن ” حملة الراجحي للحج” 1440 ، في المملكة العربية السعودية، والشروط اللازمة للتقدم وطريقة التقديم، وهي حملة خيرية للحج الداخلي، على نفقة أبناء عبد العزيز صالح الراجحي، وهما محمد وصالح، وعبد الله وسليمان، بإدارة وإشراف أحفادهم، وتهدف الحملة إلى جعل الحج ميسر لكل الحجاج، عن طريق الرعاية الدعوية والمادية، ونتعرف من خلال هذا المقال علي كيفية التقديم، والشروط اللازمة للقبول وكافة التفاصيل .

حملة الراجحي للحج

التسجيل في حملة الراجحي للحج 1440 مجاني، وذلك من خلال الاتصال بمنسقين الحملة، في مختلف أماكن المملكة، وحذر المسؤلين في الحملة من التعامل مع أي أشخاص او جهة تطلب رسوم تسجيل في الحملة، ويمكن بكل سهولة أن تتقدم الى أقرب جمعية خيرية للتسجيل في الحملة،وتقوم الحملة بتوفير جميع طرق التواصل لتسهيل أداء فريضة الحج، وهي حملة خيرية مجانية، وقد تم الإعلان عن الحملة من خلال موقع تويتر، والتقديم يتم من خلال الموقع الرسمي لحج الراجحي.

شروط التسجيل في حملة الراجحي

لكي تتمكن من التسجيل في حملة الراجحي يجب توافر الشروط التالية :

يشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية .

يشترط ان تكون هذه المرة الاولي لأداء الحج .

عدم وجود إعاقة والإستطاعة الجسدية .

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ان لا يقل عمر الحاج عن 25 عام، ولا يقل عمر الحاج التابع 18 عام .

ان يكون حسن السلوك والسير .

ضرورة توافر متطلبات الحج .

المستندات المطلوبة التسجيل في حملة الراجحي للحج



لكي تيم القبول في حملة الراجحي للحج لابد من تقديم المستندات الاتية :

تقديم صورة شخصية 4 * 6 للرجال .

تقديم رقم جوال كل حاج بطريقة مستقلة .

تقديم إثبات صلة قرابة المرافقين .

تقديم صورة من كرت العائلة الأمامي .

تقديم صورة كرت العائلة الخلفي للعوائل .

خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 1440

من خلال هذه الخطوات البسيطة يمكنكم التقديم والتسجيل فى حملة الراجحي للحج عبر الموقع الإلكتروني لحج الراجحي :

اول خطوة هي الدخول الى موقع حملة الراجحي للحج المجاني عبر هذا الرابط .

. ثم قم بإختيار المدينة .

سوف تظهر أمامك مواعيد وارقا منسقي الحملة .

رقم حملة الراجحي للحج المجاني

يمكنكم التواصل مع المنسقين بالحملة من خلال طرق التواصل التالية :