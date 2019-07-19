59 وظيفة | وزارة المالية تعلن عن وظائف شاغرة 1440 هـ (رجال ونساء) .. التقديم عبر رابط...

أعلنت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، عن إتاحة 59 وظيفة شاغرة لكلا الجنسين (رجال – نساء)، من خريجي الجامعات والحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والشروط المتوافقة معهم، للعمل في الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين بالمرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، حيث أوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف يتم من خلال منظومة التوظيف الإلكترونية “جدارة” بموقع وزارة الخدمة المدنية.

وظائف وزارة المالية 1440

وأوضحت وزارة المالية السعودية، للراغبين في شغل وظائفها أن عملية التقديم تبدأ في الساعة الـ 8 صباحًا من يوم الأحد القادم الموافق 18 ذو القعدة 1440هـ، وتنتهي في الساعة الـ 11 مساء يوم الخميس الموافق 22 ذو القعدة 1440 هـ، حيث يتاح التقديم على يوميًا على مدار 24 ساعة، عبر رابط “جدارة” للوظائف الإدارية.

فيما نوهت الوزارة على المتقدمين لشغل وظائفها، ضرورة التأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها عبر نظام التوظيف “جدارة”، وايضًا الإختيار بين الوظائف المعلنة، كما أشارت إلى أنه في حالة وجود أي اختلاف في طلب التقديم يستثني هذا الطلب من جانب المختصين بالفحص في وزارة الخدمة المدنية.

الفئات المستهدفة لوظائف المالية 1440هـ