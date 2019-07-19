ريما بنت بندر تلتقي السيناتور الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا

التقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، السيناتور الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين. وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات السعودية - الأمريكية المشتركة، واستعراض ملفات رؤية المملكة 2030.

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