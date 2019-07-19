أمير الشرقية يصدر حزمة قرارات إدارية ويُعين 3 محافظين

أصدر الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، حزمةً من القرارات الإدارية بتعيينات وتكليفات في مناصب قيادية بعدد من المحافظات والوكالات والمراكز، ويأتي ذلك ضمن تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، والاستفادة من الكوادر الإدارية المتميزة، عملًا بمنهج التدوير الوظيفي.

وكلف أمير الشرقية كلًا من: عبدالرحمن الرشودي محافظًا لرأس تنورة، ماجد بن عبدالله العريفي محافظًا لقرية العليا، سعد بن محمد العجلان محافظًا للعديد، فلاح بن سلمان الخالدي وكيلًا لمحافظة القطيف، مبارك بن حمد الدايل رئيسًا لمركز الظهران، نايف بن فهد القوس رئيسًا لمركز البطحاء، يوسف بن علي السالم رئيسًا لمركز أم عقلا، خالد بن صالح الغامدي رئيسًا لمركز القيصومة، درويش بن فهد السهلي رئيسًا لمركز الفاو الشمالي، نواف بن عليان العتيبي رئيسًا لمركز سيهات، أحمد بن علي الغامدي رئيسًا لمركز أم الساهك.

كما أصدر أمير المنطقة قرارات بتكليف كل من: خالد بن إبراهيم الفلّاج وكيلًا مساعدًا لشؤون الحقوق، يحيى بن سليمان الودعاني مديرًا عامًا للإدارة العامة للمستشارين، يوسف بن عبدالرحمن السعد مديرًا لإدارة العلاقات العامة، أحمد بن عبدالكريم العباسي مديرًا لإدارة الإعلام، خالد بن حامد الحارثي مديرًا عامًا للإدارة العامة للحقوق العامة، محمد بن عبدالرحمن الدويش مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون المحلية، خالد بن أحمد النعيمي مديرًا عامًا للإدارة العامة للتطوير والتخطيط الإداري ومكتب تحقيق الرؤية، علي بن سليمان الخطاف مديرًا عامًا للإدارة العامة للحقوق الخاصة، مشعل بن سمير الحربي مديرًا عامًا للإدارة العامة لتقنية المعلومات، سلطان بن عبدالله العصيمي مديرًا عامًا للإدارة العامة للمتابعة، سعيد بن خلف الغامدي مديرًا لإدارة شؤون الخليج، عبدالله بن عبيد الحربي مديرًا لإدارة الموارد البشرية، عبدالعزيز بن عبدالله المدرع مديرًا لإدارة السجناء والموقوفين، ثامر بن منصور المطرودي مديرًا لإدارة المراجعة الداخلية، فهد بن سعود الخالدي مديرًا لإدارة المخدرات والمؤثرات العقلية، مشعل بن خالد الهندي مديرًا لإدارة تنفيذ الأحكام، خالد بن محمد المطيري مديرًا لإدارة الميزانية، صلاح بن علي الغامدي مديرًا لإدارة القضايا والمطالبات الخاصة، عايض بن فهد القحطاني مديرًا للمركز الشامل لخدمة الجمهور، علي بن مرشد الجرثام الخالدي مديرًا لإدارة شؤون اللجان، مسفر بن سالم السهلي مديرًا لوحدة مراقبة المخزون.

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وأصدر أمير المنطقة قرارات بتمديد تكليف كل من: الأمير فهد بن عبدالله آل جلوي مشرفًا عامًا على التطوير الاداري والتقنية، مشعل بن ناصر العقيل وكيلًا مساعدًا للشؤون التنموية، فؤاد بن عبدالله العيسى مديرًا عامًا للشؤون الادارية والمالية، سليمان بن ابراهيم المطرودي مديرًا عامًا للتنسيق ومتابعة المشاريع والخدمات، خالد بن محمد العتيق مديرًا لإدارة المشتريات، صالح بن خير الله البراهيم مديرًا لإدارة التشغيل والصيانة، منصور بن عبدالله الغامدي مديرًا لإدارة الأراضي والعقار، أحمد بن صالح الغامدي مديرًا لإدارة التنسيق ومتابعة الخدمات، أحمد بن سلطان الريسي مديرًا لإدارة تنشيط الاستثمار والسياحة، خالد بن محمد الدوسري مديرًا لإدارة الشؤون المالية، عبدالله بن صالح المطوع مديرًا لإدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية، شرف بن علي الشريف مديرًا لإدارة الحركة والصيانة، محمد بن صالح المحيسن مديرًا لإدارة الاستقبال وعلاقة الجمهور، خالد بن ناصر العبيداء مديرًا لإدارة شؤون المشايخ والنواب والمعرفين، جمعة بن علي الدوسري مديرًا لإدارة المستودعات، علي بن محمد الغامدي مديرًا لمركز الاتصالات الادارية، عبدالله بن محمد المنيصير مديرًا لمركز الوثائق والمحفوظات، عادل بن سلطان الناصر مديرًا لوحدة لوازم الضيافة والسلاح، محمد بن نمشان الدوسري رئيسًا للأخوياء.

وأصدر سموه قرارات بنقل عدد من الموظفين للعمل في مواقع عدة، وهم: حمد بن محمد الهبوب مستشارًا في الوكالة العامة للحقوق، أحمد بن إبراهيم التويجري مستشارًا في الادارة العامة للمستشارين.

من جهتهم رفع المكلفون الشكر والعرفان لمقام سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، يحفظهم الله، على الثقة الكريمة، مؤكدين أن هذه القرارات حافز لهم؛ لبذل المزيد والحرص على مواصلة عطاء من سبقوهم.