رابط تقديم الحرس الوطني 1440 نساء ورجال وظائف إدارية بوزارة الحرس الوطني عبر جدارة

في إطار حرصنا الدائم على نقل أهم الأخبار عن الوظائف في المملكة السعودية، نوفر لكم رابط تقديم الحرس الوطني 1440 رجال ونساء على عدد من الوظائف التي تم الإعلان عنها منذ قليل حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد 94 وظيفة إدارية شاغرة لديها للرجال والنساء للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، ودعت وزارة الحرس الوطني التقديم من خلال جدارة وفقاً للشروط والضوابط المرفقة أدناه.

وعبر الإعلان الصادر بخصوص تقديم الحرس الوطني 1440 فقد أوضحت الوزارة جميع التخصصات المطلوبة للتعيين على الوظائف الشاغرة لديها والتي تخص الرجال والنساء، حيث جاء على رأس مسميات الوظائف الرجالية محاسب وباحث قانوني ومهندس صناعي مساعد وغيرها.

تقديم الحرس الوطني 1440 جدارة

وكان على رأس المسميات الوظيفية للنساء خلال إعلان الحرس الوطني، وظيفة باحث عمليات موارد بشرية، محاسب مساعد، ومحاسب إداري وباحث قانوني مساعد وغيرها من الوظائف الشاغرة، وتجدون أدناه رابط تقديم الحرس الوطني ١٤٤٠ نساء ورجال عبر جدارة.

رابط التقديم جدارة

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فيما أوضحت وزارة الحرس الوطني مراتب هذه الوظائف والفئات المستهدفة منها، والتي يمكنكم الإطلاع عليها أدناه.

مراتب الوظائف:

1- المرتبة الثامنة (للرجال ثلاث وظائف).

2- المرتبة السابعة (للرجال 5 وظائف) (للنساء وظيفة واحدة).

3- المرتبة السادسة (للرجال 47 وظيفة) (للنساء 14 وظيفة).

4- المرتبة الخامسة (للرجال 20 وظيفة) (للنساء وظيفتان).

5- المرتبة الرابعة (للرجال وظيفتان). الفئات المستهدفة:

– خريجي الماجستير ودرجة البكالوريوس والدبلومات وما يعادلها.

– خريجي المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

ويبدأ التقديم بوظائف الحرس الوطني 1440 يوم الأحد المقبل الموافق 1440/11/18هـ في تمام الساعة 9:00 صباحا وينتهي تقديم الحرس الوطني في يوم الخميس الموافق 1440/11/22هـ الساعة 12:00 مساء.