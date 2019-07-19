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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، قراراً باعتماد تعيين الشيخ مانع بن جابر بن نصيب شيخاً لشمل مواجد يام.
وأعرب سموه عن تمنياته للشيخ "بن نصيب" بالتوفيق والسداد، وأن يعينه المولى على أداء الأمانة تجاه الوطن، والمحافظة على لمّ الشمل وخدمة المجتمع الكريم.
فيما أكد الشيخ "بن نصيب"، باسمه ونيابة عن أفراد القبيلة، حبهم وولاءهم للقيادة الرشيدة، وعلى تقديم الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم الملك والوطن، معبراً عن شكره لسمو أمير المنطقة على جهوده في تكريس الوحدة الوطنية، وتعزيز اللحمة بين أبناء المجتمع.
أمير نجران يعتمد تعيين "بن نصيب" شيخاً لـ"مواجد يام"هادي آل كليب الخليج 365 2019-07-19
أصدر الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، قراراً باعتماد تعيين الشيخ مانع بن جابر بن نصيب شيخاً لشمل مواجد يام.
وأعرب سموه عن تمنياته للشيخ "بن نصيب" بالتوفيق والسداد، وأن يعينه المولى على أداء الأمانة تجاه الوطن، والمحافظة على لمّ الشمل وخدمة المجتمع الكريم.
فيما أكد الشيخ "بن نصيب"، باسمه ونيابة عن أفراد القبيلة، حبهم وولاءهم للقيادة الرشيدة، وعلى تقديم الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم الملك والوطن، معبراً عن شكره لسمو أمير المنطقة على جهوده في تكريس الوحدة الوطنية، وتعزيز اللحمة بين أبناء المجتمع.
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
01:44 AM
أصدر الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، قراراً باعتماد تعيين الشيخ مانع بن جابر بن نصيب شيخاً لشمل مواجد يام.
وأعرب سموه عن تمنياته للشيخ "بن نصيب" بالتوفيق والسداد، وأن يعينه المولى على أداء الأمانة تجاه الوطن، والمحافظة على لمّ الشمل وخدمة المجتمع الكريم.
فيما أكد الشيخ "بن نصيب"، باسمه ونيابة عن أفراد القبيلة، حبهم وولاءهم للقيادة الرشيدة، وعلى تقديم الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم الملك والوطن، معبراً عن شكره لسمو أمير المنطقة على جهوده في تكريس الوحدة الوطنية، وتعزيز اللحمة بين أبناء المجتمع.
، أمير نجران يعتمد تعيين "بن نصيب" شيخاً لـ"مواجد يام" ،
المصدر : الخليج 365
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