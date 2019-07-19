السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

خادم الحرمين يوجه باستكمال حدائق الملك عبد الله العالمية

ملك المغرب يثّمن جهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحجاج

أمير الشرقية يصدر حزمة من القرارات الإدارية

أمير الرياض بالنيابة يستقبل سفير باكستان

ريما بنت بندر بن سلطان تلتقي بوزير الخزانة الأميركية

"نيوم" وجهة ملكية ومستقبل السياحة

هيئة كبار العلماء تثّمن توجيه الملك باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا حادثة نيوزيلندا

وصول 1633 حاجا سودانيا « بحرا »

مدينة الحجاج بأبو عجرم تواصل استقبال الحجاج القادمين من العراق

قائد القوات المشتركة للتحالف يبحث مع قائد القيادة الأمريكية الوسطى التعاون العسكري

"التحالف" يؤمن الشحنات التجارية العابرة في البحر الأحمر

"أرامكو" تنجز أهم خطواتها الاستراتيجية بثلاثة مصانع بتكلفة 7.5 مليارات ريال

عقوبات أمريكية تستهدف 5 أفراد و7 كيانات على علاقة بنووي إيران

إرهابيو طهران يصعّدون ويختطفون ناقلة أجنبية

الأرجنتين تعلن حزب الله "منظمة إرهابية" وتجمّد أصولها

أمريكا تطرد تركيا من منظومة «إف - 35».. وتخطط لعقوبات أشد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.