أصدر مجلس القضاء الإداري قرارات بتعيين عدة قضاة وتشكيل الإدارة العامة للتفتيش القضائي وندب قضاة لعدة محاكم ولمكتب الشؤون الفنية. كما وافق المجلس – الذي عقد على مدى ثلاثة أيام برئاسة الشيخ خالد اليوسف – على ترقية عدة قضاة على مختلف الدرجات القضائية، وإجراءات حضور وغياب القضاة للدورات التدريبية. واعتمد المجلس كذلك إعادة تسمية عدد من القضاة رؤساء للمحاكم الإدارية في عدة مناطق ومحافظات حول المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس القضاء الإداري يعتمد تعيينات وترقيات ويسمي رؤساء المحاكم الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.