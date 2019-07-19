«النقل» بالمدينة المنورة تضع خطة لتوفير أعلى معايير الراحة لضيوف الرحمن

شرع فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ خطط وأعمال موسم الحج لهذا العام، مستهدفًا توفير أعلى معايير الراحة لضيوف الرحمن والأهالي والزوار.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمدينة المهندس ماجد بن سعد الحربي، أنَّ فرع الوزارة يسعى من خلال خطته إلى استنفار جميع قطاعاته للإسهام في توفير أعلى معايير الراحة لضيوف الرحمن وأهالي وزوار المدينة المنورة؛ لتحقيق الهدف المنشود في رفع مستوى السلامة على الطرق.

وأوضح الحربي، أنَّ فرع الوزارة وضع آلية لتنفيذ الخطة على ثلاث مراحل تتضمن ما قبل موسم الحج وتُعد المرحلة الأولى بإعداد الدراسات والبرامج للاستعداد فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة المطلوب تنفيذها وصيانة المشروعات القائمة ومتابعة أنشطة النقل المختلفة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف الحربي، أن المرحلة الثانية تتعلق بـ« المتابعة» خلال موسم الحج، وذلك بالصيانة والتشغيل والإشراف على شبكة الطرق والتأكد من سلامة الطرق والجسور والانفاق كافة، لافتًا إلى أنّه في المرحلة الثالثة والأخيرة بعد نهاية موسم الحج يتم إعداد التقارير الخاصة لجميع الأنشطة والمهام التي جرى القيام بها، مع وضع التوصيات المناسبة لتحسين أداء جميع تلك الأعمال.

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وأشار الحربي، أنّ الخطة تتخلل تهيئة بعض أجزاء الطرق لاستخدامها كمهابط للطائرات عند القيام بعمليات الإنقاذ والإخلاء والإغاثة، وتحديث طرق بديله لاستخدامها في حال تعطل الطرق الرئيسة لأي سبب، والمتابعة الدورية لمراقبي السلامة للتأكد من حالة السياج بالطرق ومعالجة المقطوع منها لمنع دخول الحيوانات.

وأفاد الحربي، أنه من ضمن الاستعدادات الخاصة بالطرق لتوفير السلامة وضع عواكس «عيون القطط» على الطرق لرفع مستوى السلامة وتحديد مسار السيارات، كما جرى تنفيذ «عواكس» على الحواجز الخرسانية لزيادة مستوى السلامة على الطرق.

وحول متابعة خدمات نقل الحجاج أكد الحربي، أن الفرع يقوم بفرض رقابة صارمة على الحافلات وسيارات الأجرة التي تقوم بنقل الحجاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز والمنطقة المركزية، للتأكد من مدى التزامهم باللوائح والاشتراطات التنظيمية لممارسة النشاط واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين منهم، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، وسلطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز.