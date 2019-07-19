رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار

وأكد المنصوري، أن ما يقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند إلى اعتقادات خاطئة، ولأجل ذلك ترفع الكسوة إلى مسافة 3 أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض؛ لافتاً أنه سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج، وأضاف أن هناك كادر طبي احتياطي لحصول أي ظرف صحي للمسؤولين عن المهمة -لا قدر الله- بالإضافة إلى الكادر الفني والاداري، وذلك لضمان جودة العمل.
وأفاد بأن الرئاسة -ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة- تولي كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماماً بالغين على مدار العام؛ وذلك امتدادا لاهتمام ورعاية ولاة الأمر -حفظهم الله- بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيماً وتقديساً.
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