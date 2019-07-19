الرحيل عن الزمالك هدية مرتضى منصور للاعبين حال الفوز بالدوري

اشترط مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، الحصول على بطولة الدوري المصري من أجل الموافقة على رحيل لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وربطت بعض التقارير العديد من لاعبي الزمالك بالرحيل عن الفريق في الصيف الحالي، أبرزهم طارق حامد ومحمود علاء وحازم إمام.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "جميع لاعبي الفريق في حالة تركيز استعدادا للمباريات الـ3 المتبقية بالدوري".

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وأضاف: "لن يرحل أي لاعب عن الفريق إلا بعد الفوز بالـ3 مباريات المتبقية والتتويج بلقب بطولة الدوري".

وسيخوض الزمالك 3 مباريات مهمة أمام الجونة يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلي يوم 24 يوليو/تموز الجاري، على أن يواجه الغريم الأهلي يوم 28 من الشهر ذاته سعيا للتتويج باللقب.

ويحتاج الزمالك للفوز بالنقاط التسع حتى يتوج رسميا باللقب المحلي دون النظر لنتائج الأهلي الذي يواجه المقاولون العرب يوم 24 من الشهر الحالي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.