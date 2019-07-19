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2019-07-19 حكم استخدام مزيل العرق في الحج متابعات الخليج 365 - الرياض أوضح الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، حكم استخدام مزيل العرق من قِبل الحجاج. Advertisements وقال الخثلان في برنامج “يستفتونك” الذي يُعرض على قناة “الرسالة”، إنه إذا لم يكن معطراً فلا بأس، وأما إذا كان معطراً فلا يجوز للحاج أو الحاجة استخدامه.









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