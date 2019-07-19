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2019-07-19 الأميرة ريما تناقش مكافحة الإرهاب مع مسؤولين أمريكيين متابعات الخليج 365 - واس التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بوزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين. Advertisements وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك دعم الولايات المتحدة للإصلاحات الاقتصادية في المملكة. كما التقت الأميرة ريما بنت بندر بالسيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين. وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات السعودية الأمريكية المشتركة، واستعراض ملفات رؤية المملكة 2030.









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