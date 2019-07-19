شرح كيفية فحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية جديد أخبار مساعدة المقطوعة، والتي تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، وتعتبر المقطوعة من أبرز البرامج المساعدة المالية للمواطنين والأسر في دولة المملكة، وبالأخص للأسر ذات الدخل المحدود أو الدخل المتدني أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية في ظل إرتفاع الأسعار والخدمات والمحروقات وذلك بعد تطبيق الضريبة المضافة في بداية العام المنصرم، وتعمل المملكة بشكل دوري على تحسين مستوى المعيشة لدي الأسر والمواطنين، وذلك من أجل تطبيق رؤية المملكة للعام 2020، وتحقيق التوزان الإقتصادي والمالي.

كيفية الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية العديد من وسائل الاستعلام عن مساعدة المقطوعة والتي تقدم من خلال وزارة العمل في دولة المملكة العربية السعودية، ويمكنك عزيزي المواطن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال الخطوات التالي :- 1/ كل ما عليك به هو الاتصال على الرقم الخاص 8001222777، 2/ القيام بإدخال رقم الهوية، 3/ أن نقوم باختيار الخدمة المطلوبة.

شروط برنامج مساعدة المقطوعة

قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بتحديد العديد من الشروط ومن ضمن تلك الشروط أن يكون المواطنين السعوديين الذين يرغبون في التسجيل غير المشمولين في معاشات الضمان الاجتماعي، عدم امتلاك أى سجلات تجارية للمتقدم، لابد أن لا يقل سن المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة عن عمر 35 عاما ، هذا وسوف تصرف المساعدات المقطوعة في فترات محدودة،ويدعم برنامج مساعدة المقطوعة الأسر محدودي الدخل.

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رابط الإستعلام عن أسماء المستفيدين من مساعدة المقطوعة

يمكن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي من خلال الوصول إلى رابط موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، التوجه إلى دليل الخدمات، ومن ثم إختيار مساعدة المقطوعة، ومن ثم القيام بإدخال إسم المستفيد من مساعدة المقطوعة، وإدخال رقم الطلب الخاص به، ثم نقوم عزيزي المواطن بالنقر على كلمة عرض وإنتظار ظهور قيمة الإستحقاق من الدعم السعودي، من خلال الرابط التالي هـــنـــا