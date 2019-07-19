شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين .. استكمال «حدائق الملك عبدالله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بمدينة الرياض بوصفه مشروعاً واحداً متكاملاً دون تجزئته إلى مراحل، وذلك بناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، لإعادة المشروع لمساره الطبيعي، وتوفير جميع متطلباته ليقام وفق الدراسات والتصاميم التي أعدتها أمانة منطقة الرياض.

ووقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي أمس (الخميس) عقد استكمال المشروع الذي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في زيادة الرقعة الخضراء بالمملكة متوافقاً مع برامج تحسين جودة الحياة.

وأوضح أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس أنه إنفاذاً للتوجيه الكريم قامت الأمانة بطرح المشروع في منافسة للتنفيذ وقد تمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه بتكلفة إجمالية قدرها 1.602.966.235 ريالاً ومدة تنفيذ تصل لنحو 30 شهراً، ويجري حالياً التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

Advertisements

وقال المهندس الفارس: إن حدائق الملك عبدالله العالمية التي تقع على طريق جدة السريع غرب مدينة الرياض وعلى مساحة تبلغ 2.100.000 متر مربع، تعد أحد المشاريع النوعية في مدينة الرياض التي تنسجم مع برنامج (جودة الحياة) أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبين أن المشروع يضم مبنى رئيسيا صمم على شكل هلالين ضخمين متداخلين، يضمان مجموعة من العناصر، من بينها: المتحف النباتي، وحديقة الوادي، والحدائق المائية، والحدائق العالمية، وعدد من الحدائق العلمية، ومنها حديقة الطيور، وحديقة الفراشات، وحديقة الضوء والصوت، والحديقة الطبيعية، وحديقة الاكتشاف، وحديقة المتاهة.

وأشار المهندس طارق الفارس إلى أن المشروع يشتمل على 7 حدائق نباتية متنوعة تجسد رحلة النباتات على مر العصور، إضافة إلى مضامير رياضة المشي ومطاعم ومقاهٍ وأبراج للمشاهدة وساحة لاحتضان الاحتفالات والفعاليات ومجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، إضافة إلى مواقف للسيارات تتسع لـ5 آلاف سيارة.