شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في أحد المجمعات السكنية بلندن.. والسفارة السعودية تستضيفهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

في خطوة ليست بالغريبة على الإنسانية السعودية وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بفتح أبواب أكاديمية الملك فهد لاستقبال من تم إخلاؤهم من المجمع السكني الضخم المجاور الذي اندلعت النار في إحدى شققه السكنية، وانطلقت منه صافرات الإنذار بالحريق.

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة البريطانية إلى المجمع السكني وتم إخراج جميع قاطنيه بسلام.

ووفق توجيه السفير، توجه فريق من السفارة للاطمئنان على المواطنين السعوديين من سكان المجمع وغيرهم من قاطنيه، وتم تأمين وجبات الطعام والمياه للموجودين في الأكاديمية والاطمئنان عليهم حتى انتهاء التعامل مع الحريق وعودة السكان إلى منازلهم.