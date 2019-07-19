شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف المصري: تسييس الحج متاجرة مرفوضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)okaz-

أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة أن محاولة البعض تسييس موسم الحج تعد متاجرة سياسية اعتادت بعض الدول؛ مثل إيران وقطر، القيام بها خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أنه من الواجب شكر المملكة على الجهود التي تبذلها لراحة ضيوف الرحمن سنوياً، لا تلويث الأماكن المقدسة بشعارات وأقاويل لا أساس لها من الصحة، وأن الله تعالى توعد الذين لا يحترمون حرمة البيت الحرام بسوء المصير في الدنيا والآخرة.

وشدد وزير الأوقاف لـ«الخليج 365»، بالتزامن مع أول رحلة حجاج القرعة أمس (الخميس)، على ترحيب المملكة بكل الحجاج من كل بلاد العالم، مثمناً تجديد قرار حكومة المملكة أخيراً بمنع الشعارات السياسية أو المذهبية خلال موسم الحج، مبيناً أن من حق سلطات المملكة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الشعارات السياسية في الحج، والالتزام بآداب الإسلام في أداء شعائر الحج، وعدم استخدام أي شعارات سياسية بما يفسد على الناس حجهم أو يعكر صفوهم، مشيراً إلى أن استخدام أماكن العبادة لأغراض سياسية حزبية محرم شرعا ومناف لتعاليم الإسلام، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينشغل الحاج بغير ذكر الله تعالى أثناء تأديته مناسك الحج.

وكانت الأوقاف المصرية وجهت جميع مديري المديريات بالمحافظات بتنظيم محاضرات توعوية للحجاج في كل محافظة، والالتزام بكافة تعليمات المملكة أثناء تنظيم مناسك الحج. وفى سياق متصل، طالب مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام جميع الحجاج بالالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها سلطات المملكة لإنجاح موسم الحج. وأضاف خلال تصريحات له «لا يجوز للحاج مخالفة القواعد والنظم التي أقرتها السلطات السعودية من تنظيمات ولوائح من أجل تحقيق مصالح ضيوف الرحمن».