شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات الحجاج القادمين بحراً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) okaz-

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم حتى الساعة الثامنة صباح أمس، 432.225 حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 426.292 حاجا، فيما قدم عن طريق البر 3.251 حاجا، وعبر البحر 2.682 حاجاً.

من جهة أخرى، وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي أولى رحلات حجاج الحجاج القادمين بحرا من ميناء (سواكن) بجمهورية السودان الشقيقة، التي تحمل على متنها 1.633 حاجا، وذلك خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ (موانئ) المهندس سعد الخلب، وعدد من قيادات الأجهزة الحكومية بالميناء.

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وأكد المهندس الخلب، في تصريح له عقب إنتهاء مراسم الإستقبال، أن الهيئة العامة للموانئ تتشرف في كل عام بنيل هذا الفضل العظيم كسائر قطاعات الدولة المختلفة باستقبال ومغادرة الحجاج القادمين بحراً وفق منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والبحرية المتطورة والكوادر الوطنية المؤهلة والآليات الحديثة؛ بما يضمن حسن الأداء والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير إجراءات دخولهم وخروجهم عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأشار إلى حرص الهيئة العامة للموانئ على تسخير كافة الإمكانات وتوفير التسهيلات اللازمة لقدوم الحجاج وتقليص فترة إنهاء إجراءاتهم، منوهاً بجهود القطاعات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في سبيل توفير راحة وأمان الحجاج.

وقال: «الخطة التشغيلية المعدة لحج هذا العام تستهدف استقبال 22 ألف حاجاً عبر ميناء جدة الإسلامي، بزيادة ملحوظة عن أعداد الحجاج القادمين من العام السابق بنسبة 37%، وذلك عبر 22 رحلة من خلال 4 عبارات، بزيادة ملحوظة عن أعداد الرحلات القادمة من العام السابق بنسبة 29%».