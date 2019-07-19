شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف الرحمن .. أمان وتمارين رياضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

تداولت وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة حجاج من الجنسية الإندونيسية من الجنسين، وهم يمارسون تمارين رياضية صباح أمس، أمام إحدى الدور السكنية التي يقطنونها في المدينة المنورة قبل أن تنطلق بهم حافلتهم في جولة للمواقع التاريخية والمزارات بداخل المدينة.

المقطع أظهر الحجاج وهم يصطفون، ويمارسون تدريباتهم الصباحية التي اعتادوا على ممارستها في بلدهم، فيما يقف أحدهم أمام صفوفهم لتدريبهم. وأعطى هذا المشهد ما يتمتع به ضيوف بيت الله الحرام من مختلف دول العالم من راحة واطمئنان؛ لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من عناية ورعاية، منذ أن تحط أقدامهم على أراضي المملكة وحتى مغادرتهم، واهتمام أجهزة الدولة بجودة الخدمات المقدمة لهم، التي أدخلت الراحة والسكينة إلى نفوسهم، وجعلتهم يمارسون عاداتهم وبرامجهم اليومية.