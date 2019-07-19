شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: الفسح لـ 238 ألف رأس من الماشية لتغطية الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة فسح نحو 238574 رأساً من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى 14 ذي القعدة الجاري، وذلك ضمن أعمالها لموسم حج 1440.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي توزعت بين 217265 رأس غنم، و103 جمال واردة من السودان، و20704 رؤوس غنم، و502 جمل واردة من جيبوتي.

وبيَّنت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي، بداية بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي، وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها، وبعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات: جدة، والجموم، والليث.