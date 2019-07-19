شكرا لقرائتكم خبر عن 300 شركة مساهمة في أول تكتل للعمرة.. والتنفيذ بعد 90 يوما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) okaz- كشف رئيس مجلس إدارة محطات العالم للخدمات المساندة محمد بن بادي لـ«الخليج 365» بدء أعمال الشركة لتقديم الخدمات اللوجستية مطلع عام 1441، إذ يتم حاليا العمل على عدة تحالفات كبيرة مع كافة الجهات ذات العلاقة بالخدمات التي ترتقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، لمواكبة توجهات الدولة كشف رئيس مجلس إدارة محطات العالم للخدمات المساندة محمد بن بادي لـ«الخليج 365» بدء أعمال الشركة لتقديم الخدمات اللوجستية مطلع عام 1441، إذ يتم حاليا العمل على عدة تحالفات كبيرة مع كافة الجهات ذات العلاقة بالخدمات التي ترتقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، لمواكبة توجهات الدولة السعودية لتتماشى مع رؤية 2030 ومؤازرة وزارة الحج في الارتقاء بالخدمات والوصول بها لأرقى معايير الجودة العالمية. وقال ابن بادي: إن الشركة فتحت باب المساهمة لشركات ومؤسسات قطاع العمرة، وقد تجاوز عدد المساهمين أكثر من 300 مؤسسة وشركة، ما يجعلها تستحوذ على أكبر تكتل من قطاع العمرة لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، وجار العمل على إنهاء كافة إجراءات المساهمة بالطرق النظامية لدى وزارة التجارة. وأشار إلى مساعٍ حاليا للتواصل مع الدول المتقدمة لجلب الخبرات العالمية لشركة محطات العالم للخدمات المساندة لتكون من كبرى الشركات في تقديم الخدمات اللوجستية.



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