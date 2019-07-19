شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: وظائف للرجال والنساء بالدعم والأمن والسلامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة العدل توافر فرص وظيفية للرجال والنساء، لعدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمراتب الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة، لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة.

وبينت الوزارة، أن التقديم على تلك الوظائف سيكون متاحاً عن طريق تعبئة طلب التقديم للمسابقة إلكترونياً من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت، اعتبارا من (الإثنين) القادم الموافق 19 ذو القعدة 1440 هـ وحتى (الخميس) 22 ذو القعدة 1440 هـ.

واشترطت الوزارة على المتقدم لوظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة (رجالا ونساء)، أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، أو دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنتين حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، إضافة إلى 12 سنة خبرة في مجال الحاسب الآلي على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

واشترطت الوزارة على المتقدم من الرجال لوظائف الدعم الفني بالمرتبة السادسة، أن يكون حاصلاً على دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنتين حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، إضافة إلى 4 سنوات خبرة في مجال الحاسب الآلي على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بوظائف مراقب الأمن والسلامة، فاشترطت الوزارة على المتقدم بالمرتبة الرابعة (رجال)، أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة، إضافة إلى خبرة سنتين في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وألا يزيد عمره على 35 سنة.

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واشترطت على المتقدم إلى وظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الخامسة (رجال)، أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة، إضافة إلى 4 سنوات خبرة في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وألا يزيد على 35 سنة.

واشترطت وزارة العدل على المتقدمة لوظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة (نساء)، أن تكون حاصلة على الثانوية العامة، إضافة إلى خبرة سنتين في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عمر المتقدمة عن 20 سنة وألا يزيد على 50 سنة.

وأكدت وزارة العدل ضرورة توافر مجموعة من الشروط العامة الخاصة بوظائف الأمن والسلامة، وتتمثل في أن يكون المتقدم سليم البنية والحواس والأعضاء، وحسن التصرف ولديه إلمام كامل باستخدام أجهزة الأمن والسلامة، وباستخدام بعض وسائل الدفاع عن النفس والممتلكات.

وأوضحت الوزارة أنه لا يسمح للموظف بالاشتراك بالمسابقة الوظيفية أثناء كف اليد أو التحقيق أو المحاكمة بسبب وظيفته أو الابتعاث للدراسة أو التدريب للدراسة لمدة تزيد على ستة أشهر أو الإجازة الاستثنائية أو الإجازة الدراسة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل ومن لديه خدمة عسكرية سابقة يلزم إرفاق وثيقة الفصل العسكرية، وألا يكون قد فصل من عمله لأسباب تأديبية.

وشددت الوزارة على أن التقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة فقط ولن يتم استقبال أي طلب بشكل يدوي في الوزارة أو أيٍ من فروعها، وستتم دراسة الطلب آليا من خلال البيانات المسجلة من قبل المتقدم وصور المستندات المرفوعة دون الحاجة للمراجعة وسيتم تحديد نتيجة الطلب بناءً على ذلك وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل المسابقة.