شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حدا لسعوديَيْن وباكستاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نفذ حُكم القتل حداً أمس (الخميس) في عدد من الجناة في محافظة جدة. وأصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا بشأن ذلك، أوضحت خلاله أن كلا من: هتان بن سراج بن سلطان الحربي، وسلطان بن سراج بن سلطان الحربي، ومحمد عمر محمد ليق جمالي (باكستاني الجنسية) أقدموا على شرب المُسكر ودخول أحد المنازل عنوة وانتحالهم صفة رجال الأمن، وقيام محمد بتجريد امرأة من ملابسها تحت تهديد السلاح الأبيض، وتسليمها لـ«هتان» كي يفعل الفاحشة بها، وكسر باب إحدى الغُرف على امرأة أخرى بقصد فعل الفاحشة بها.

وأوضح البيان «تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجناة، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهم».

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ولأن ما قام به المدعى عليهم من مغالبة أصحاب المنزل وإخافتهم ومنعهم من الدفاع عن عرضهم فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحُكم عليهم بحد الحرابة، وأن تكون عقوبتهم القتل وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام المولى عز وجل في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم.

وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.