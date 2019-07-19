شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: 1800 زائر يستفيدون من خدمات التدريب والتوظيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قدمت الفروع المتنقلة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خدمات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف لـ 1800 زائر وزائرة، بالتعاون مع 45 منشأة قطاع خاص، وذلك من خلال مشاركة الفروع في فعاليات ومعارض ومؤتمرات احتضنتها 8 مدن ومحافظات في منطقتي نجران وعسير خلال شهر يونيو الماضي.

وأطلع القائمون على الفروع المتنقلة الزوار على برامج الصندوق، إضافة إلى مساعدة العملاء على التسجيل في البرامج، وتفعيل حساباتهم ومساعدتهم في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج.

ويقدم «هدف» من خلال فروعه المتنقلة الجديدة، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف التي ترتكز خدماتها على المواءمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوافرة والمناسبة على الباحثين عن العمل عبر قنوات عدة، مثل البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ومراكز التأهيل والتوظيف، بتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف ومواقع التدريب الإلكترونية.

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ويسعى «هدف» من خلال فروعه المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، بيسر وسهولة عبر حافلات جُهزت بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزوّدة بأحدث التقنيات اللاسلكية.

وتمكن الصندوق خلال السنوات الماضية من التوسع في تقديم خدماته لعملائه في مختلف مناطق المملكة من خلال 22 فرعاً، وتوفير العديد من الخدمات من دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف للقوى البشرية الوطنية في سوق العمل.

وأطلق الصندوق في وقت سابق مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، إضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.