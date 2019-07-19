شكرا لقرائتكم خبر عن متنزه يستغل «صحة الطائف» ويبيع المكسرات والعطور! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

استغل بائع مكسرات وعطور جناحا للشؤون الصحية بالطائف في أحد المتنزهات لعرض بضاعته به، واستقبال زبائنه بكل ترحاب، مناديا على الزوار للشراء منه، دون حرج أو علم من الشؤون الصحية بالمحافظة، ودون قيام إدارة المتنزه بدورها في إزالة اللوحة.

"الخليج 365" رصدت ذلك، رغم توجيهات هيئة السياحة والتراث الوطني بضرورة إزالة المهرجانات والفعاليات قبل بدء موسم الطائف؛ لما تخلقه من تشوّه بصري وضرر سياحي واقتصادي، في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاح الموسم.

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ونشرت "الخليج 365" قبل 3 أيام تقريرا حول مطالبة هيئة السياحة والتراث بإزالة مخيمات التسوّق والمهرجانات العشوائية.

من جهته، كشف المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي لـ«الخليج 365» أن اللوحة تعود لمشاركة صحة الطائف في فعالية صحية سابقة بجناح توعوي للزوار في أحد المتنزهات، وقد استغلت بعد نهاية الفعالية لتكون أجنحة ترويجية، وتم التوجيه بالمتابعة ومحاسبة المسؤول عن ذلك.

وكانت أمانة الطائف أعلنت قبل أسبوعين أنها أغلقت عدداً من المتنزهات المخالفة، التي استغلت إقبال المصطافين، وتم رصد العديد من المخالفات الصريحة للوائح البلدية، منها عدم وجود تراخيص نظامية، ومخالفة النشاط، وبيع مواد مجهولة المصدر، وسوء النظافة، واستخدام المعسلات والشيش في أماكن غير مخصصة لذلك، والعديد من المخالفات التي تستوجب الإغلاق لحين تصحيحها.