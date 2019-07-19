شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جمعية حقوق الإنسان يزور سجن خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

قام وفد من فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير بزيارة سجن محافظة خميس مشيط للاطلاع على أوضاع السجناء والموقوفين، حيث كان في استقبال الوفد نائب مدير السجن العقيد يحيى القحطاني.

وعُقد اجتماع لتوضيح الغرض من الزيارة والاستماع إلى البيانات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للسجن، وعدد السجناء، وتصنيفهم. وبعدها قام الوفد بجولة على عنابر السجن، وقابل عددا من النزلاء واستمع إلى شكاواهم وملاحظاتهم. وفي نهاية الزيارة دون الوفد بعض الملاحظات التي تم رصدها، وسيتم رفعها لرئاسة الجمعية لاتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما ستقوم إدارة الفرع باتخاذ ما يلزم بشأن بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.

وقال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي إنه من منطلق اختصاص الجمعية، فإنها تقوم بزيارات ميدانية وتلقي الشكاوى، وتتابعها مع الجهات المختصة بهدف تعزيز الإيجابيات وإزالة السلبيات.