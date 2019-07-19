شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات البلدية تلغي مهرجان صيف عنيزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (عنيزة)

التزمت بلدية محافظة عنيزة الصمت حيال استفسار "الخليج 365" حول مهرجان صيف عنيزة المزمع انطلاقه 13 يوليو حول آلية انطلاق المهرجان، وطرحة كمنافسة للمؤسسات المشغلة للمهرجانات.

وعلمت "الخليج 365"، أنه تم إلغاء منافسة المهرجان من قبل الممثل المالي بوزارة المالية رغم طرحها، وذلك بسبب عدم اكتمال الإجراءات النظامية لطرح المنافسة وإعلانها حيث تقدمت مؤسستان وبعد فتح المظاريف رست على إحداها نتيجة العرض الأعلى المقدم.

وبالرغم من طرح مهرجان صيف عنيزة للمزايدة من بلدية المحافظة عبر كراسة شروط خاصة لتنظيم المهرجان في موعد أقصاه 7 يوليو لتقديم العروض، وتاريخ فتح المظاريف 8 يوليو وتاريخ توقيع العقد سيكون خلال 15 يوما مع من ترسي عليه المزايدة من تاريخ إشعار البلدية للمستثمر، أعلنت لجنة التنمية السياحية في عنيزة عن موعد مهرجان صيف عنيزة في مركز الملك فهد الحضاري اعتباراً من ١٤٤٠/١١/٦هـ، لتتراجع بعد ذلك بتغريدة أوضحت فيها «عذراً ‏لقد تم تأجيل انطلاق مهرجان صيف عنيزة 40 عن موعده المحدد، لظروف خارجه عن الإرادة، وفي حال زوالها سيتم تحديد الموعد الجديد، علماً أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان تقام الآن في حايط حركان».

فيما تعثر إقامة عدد من المهرجانات في المحافظة، حيث لم تتقيد لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بروزنامة المهرجانات والتي دشنها أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل في وقت تتسابق محافظات ومدن المملكة في تنويع الفعاليات، فيما لجنة التنمية تعتذر عن إقامة مهرجان هو الأبرز لدى الأهالي ونافذة سياحية واقتصادية للمشاركين والأسر دون معرفة الأسباب وغياب دور المجلس البلدي في المحافظة في متابعة وتدقيق المناقصات التي تطرحها البلدية، وذلك للتأكد من اكتمال شروط المنافسات الحكومية.