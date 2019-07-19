شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه» لـ "الخليج 365": لا صحة لتلوث خزان «أجا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل)

شدد المتحدث باسم إدارة المياه في حائل حمود البشير على عدم صحة ما تم تداوله عن تلوث خزان مشروع المياه الرئيسي المغذي لحي أجا شمال حائل واختلاط المياه في الزيت ما أدى لتغيير لونها وتلوثها.

وأكد في تصريح خاص لـ«الخليج 365» أن ما ذكر عن تلوث شبكة مياه حي أجا (شمالي حائل) غير صحيح، وما حصل هو وجود رمال في أجزاء من شبكة المياه في حي أجا وملحق أجا، ناتجة عن تنظيف التمديدات من الرواسب الرملية.

وأوضح أن من لديه أي ملاحظة أو شكوى بإمكانه تزويد الإدارة برقم عداده ليتم التعامل مع شكواه بشكل مباشر.

وكانت رسائل تداولها عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تلوث خزان المشروع، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً منهم إلى تفريغ كميات كبيرة من مياه المشروع من المنازل وسط شوارع الحي وتنظيف خزاناتهم.