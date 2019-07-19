- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم لهذه الأسباب ترفع كسوة الكعبة المشرفة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجمعة، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض، بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.
ويتم رفع الكسوة إلى مسافة 3 أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض، فيما يعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الموسم.
يأتي هذا الإجراء من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، حيث يشهد المطاف أعداداً كبيرة من الحجاج الذين يسعون للمس كسوة الكعبة، والتعلق بأطرافها، وهو ما يمكن أن يعرض الكسوة لبعض الضرر.
إلى ذلك نشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تويتر، عددا من الصور التي نقلت أعمال رفع الجزء السفلي من الكعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | لهذه الأسباب ترفع كسوة الكعبة المشرفة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.