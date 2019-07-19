محمد بن مسعود - الدمام - 19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 01:14 AM للمخالفات المسجلة من رجل المرور "أبشر" تعلن: تمت تغطية جميع المناطق للاعتراض الإلكتروني "أبشر" تعلن: تمت تغطية جميع المناطق للاعتراض الإلكتروني أعلنت "منصة أبشر" بأنه ‏تمت تغطية جميع مناطق المملكة العربية السعودية بخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قِبل رجل المرور. الكلمات المفتاحية ، "أبشر" تعلن: تمت تغطية جميع المناطق للاعتراض الإلكتروني ،

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