دوريات الأمن تُباشر 9 آلاف قضية وتضبط كميات كبيرة من الأسلحة والممنوعات خلال أسبوع

كشفت مديرية الأمن العام عن نشاط دوريات الأمن خلال الفترة من الرابع وحتى العاشر من شهر ذي القعدة الجاري.

وأوضحت أن دوريات الأمن باشرت 9305 قضايا و2084 مخالفة للأنظمة وتعاملت مع 11389 شخصاً خلال تلك الفترة. كما ضبطت دوريات الأمن كميات كبيرة من المسكرات والمخدرات والأسلحة والذخائر والمركبات المسروقة والمطلوبة والمخالفة، منها 2320 قارورة و2226 حبة مخدرة و51 مسدساً و270 مركبة مسروقة و319 مركبة مطلوبة.