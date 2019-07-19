تطورات واقعة أخصائي الأشعة والممرضة

استقبل محافظ محايل المُكلّف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم مساعد مدير صحة منطقة ‎عسير المهندس حسن بن محمد الشريف وبحضور مدير القطاع الصحي المشرف على المستشفى العام محمد بن زيد عسيري؛ وذلك للتحقيق في مقطع الفيديو المتداول الذي انتشر صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه أخصائي الأشعّة والممرضة.

وأضاف الفلقي أن أمير منطقة عسير وجّه باستقبال الوفد والرفع بجميع المحاضر ونتائج التحقيقات لسموه الكريم. وكان مقطع فيديو أظهر أخصائي الأشعة وهو يُهين الممرضة، ويرفع صوته عليها، ويطلب من امرأة أخرى ألا تتدخّل. وانتقد المواطنون تصرف الأخصائي مطالبين بالتحقيق معه.