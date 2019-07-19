مصدر: «التجارة» تسعى لتفعيل «السعودي للأعمال الاقتصادية» وتكلف السويلم رئيسًا تنفيذيًا

أكَّد مصدر بوزارة التجارة والاستثمار، تكليف أحمد بن علي السويلم رئيسًا تنفيذيًا للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«عاجل»: إنَّ تكليف السويلم وهو من القيادات الشابة بالوزارة، حيث عمل أمينًا عامًا لغرفة الرياض، يأتي في إطار توجه «التجارة والاستثمار» لتفعيل وتطوير خدمات المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وكان مصدر بالوزارة أكَّد أنَّ المركز يسعى لتقديم خدمات متكاملة كمنصة شاملة تخدم المستثمر، بحيث لا يحتاج إلى مراجعة جهات حكومية مُتفرِّقة.

ويمارس المركز وفقًا لتنظيماته جميع المهمات والصلاحيات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- لإصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، أو تعديلها، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغائها، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة في شأن تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، بالتنسيق مع تلك الجهات، ومن دون إخلال بصلاحيات تلك الجهات في هذا الشأن.

