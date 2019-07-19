الخارجية: المملكة تخصِّص 25 مليون دولار لحماية التراث العالمي

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن المملكة خصّصت 25 مليون دولار أمريكي لليونسكو من أجل حماية التراث العالمي.

وعبر «إنفوجراف» على صفحتها الرسمية، قالت «الخارجية»: المملكة تدعم برامج «اليونسكو»، بتخصيص 25 مليون دولار أمريكي لتمويل برامج «اليونسكو» الاستراتيجية المعنية بالحفاظ على التراث.

وأوضحت الوزارة، أنَّ هذا الدعم جاء بهدف، دعم برامج المنظمة الاستراتيجية المعنية بالحفاظ على التراث، والمزيد من التعاون مع المنظمة الدولية لخدمة التراث الإنساني، والنهوض ببرامج المنظمة بذات الأولوية، إلى جانب تعزيز الثقافة والحوار مع العالم.

ولفتت الوزارة إلى أنَّه من خلال هذا الدعم سيتم التركيز على التقنيات الرقمية، وصون تقنيات البناء التقليدية، والحفاظ على مواقع التراث العالمي، إلى جانب التركيز على السياحة الثقافية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي.

وفي سياق على صلة، حدّد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، موعد الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي ينعقد خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل العام المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

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وستتولى وزارة الثقافة، للمرة الأولى، مهمة تنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب وإدارته بالكامل ضمن حزمة ملفات ثقافية تحملها «الثقافة» بعد فصلها من وزارة الإعلام بموجب الأمر الملكي رقم أ\217 في الثاني من يونيو من العام الماضي.

وبدأت وزارة الثقافة الاستعدادات للمعرض السنوي منذ وقت مبكر وتحديدًا منذ أبريل الماضي، إذ عيّن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود الدكتور عبدالرحمن العاصم مديرًا للمعرض.

ويحظَى معرض الرياض الدولي للكتاب برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تسجيل حضور لافتٍ في خارطة معارض الكتب في العالم العربي، إذ أضحى أكثر المعارض العربية مبيعًا. كما يقصده سنويًّا ما يزيد على 500 ألف زائر، وتشارك فيه أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية.

وتهدف وزارة الثقافة من خلال تنظيمها للمعرض إلى خلق بيئة محفزة على القراءة وصناعة الكتاب، كما ستسهم في تعزيز مكانة العاصمة الرياض باعتبارها وجهة ثقافية رائدة في صناعة الكتاب.