«إمارة مكة» تُسلم أول رخصتي بناء للمستفيدين من خيار الأراضي المجانية بالليث

سلّمت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، أول رخصتي بناء للمستفيدين من خيار الأراضي المجانية بمحافظة الليث ضمن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان.
وقالت إمارة مكة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه تم «تسليم أول رخصتي بناء للمستفيدين من خيار الأراضي المجانية بمحافظة الليث، ضمن
برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان».
وأشارت الإمارة إلى أنّه أيضًا تم تسليم 79 قطعة أرض مجانية لعددٍ من المواطنين، مؤكدة أنه سيتم توزيع 289 قطعة أرض على باقي المستفيدين.
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